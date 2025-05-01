За дві доби енергетики заживили домівки 12 тисяч сімей після обстрілів, - ДТЕК

Зазначається, що енергетики продовжують працювати над відновленням мереж та обладнання.

Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося повернути світло у 7 тисяч осель місцевих мешканців.

Тим часом на Донеччині за 29 та 30 квітня енергетики відновили електропостачання 5,2 тисячі домівок жителів області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 165 тис. родин Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини та Києва, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.