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За дві доби енергетики заживили домівки 12 тисяч сімей після обстрілів, - ДТЕК

Фото: за дві доби енергетики заживили домівки 12 тисяч сімей після обстрілів (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

За останні два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 12 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що енергетики продовжують працювати над відновленням мереж та обладнання.

Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося повернути світло у 7 тисяч осель місцевих мешканців.

Тим часом на Донеччині за 29 та 30 квітня енергетики відновили електропостачання 5,2 тисячі домівок жителів області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 165 тис. родин Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини та Києва, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

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ДТЕК