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За двое суток энергетики заживили дома 12 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Фото: за двое суток энергетики запитали дома 12 тысяч семей после обстрелов (dtek.com)
Автор: Александр Мороз

За последние два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 12 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что энергетики продолжают работать над восстановлением сетей и оборудования.

В частности, на Днепропетровщине удалось вернуть свет в 7 тысяч домов местных жителей.

Тем временем в Донецкой области за 29 и 30 апреля энергетики восстановили электроснабжение 5,2 тысячи домов жителей области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 165 тыс. семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей и Киева, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

 

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ДТЭК