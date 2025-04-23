За дві доби енергетики повернули світло майже 38 тисячі родин після обстрілів, - ДТЕК

Зазначається, що важкі бої на Донеччині не стихають, продовжуються обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Тільки за останні два дні енергетикам ДТЕК вдалося повернути електрику у 35,8 тисячі осель жителів прифронтового регіону.

Важка ситуація зберігається і на Дніпропетровщині, де за цей же період ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити електропостачання у понад 1 тисячу домівок місцевих мешканців.

Нещодавно Київщина також зазнала атаки дронами, внаслідок чого без світла опинилась частина мешканців. Проте енергетики оперативно повернули електрику 603 родинам регіону.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 106 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли.