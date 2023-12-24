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За дві доби енергетики повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів, - ДТЕК

Неділя 24 грудня 2023 16:18
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За дві доби енергетики повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів, - ДТЕК Фото: за дві доби енергетики повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За 22 та 23 грудня фахівці ДТЕК повернули світло жителям 20 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постійно страждають від ворожих обстрілів. Знову отримують електропостачання 8,6 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Важкі бої на території Донеччини тривають. Через обстріли постійно знеструмлюються мережі та обладнання. Попри все це за останні дві доби енергетики повернули електрику 7,4 тисячам родин у Донецькій області.

Від частих обстрілів потерпає і південь Дніпропетровщини, від чого постійно пошкоджується енергоінфраструктура. Працівники ДТЕК відновили світло для 1,1 тисяч жителів Дніпропетровської області, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову, зазначають в компанії.

Нагадаємо, вчора після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК в прифронтовому регіоні. Енергетикам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні.

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