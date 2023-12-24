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За двое суток энергетики вернули свет в 20 населенных пунктов прифронтовых регионов, - ДТЭК

Воскресенье 24 декабря 2023 16:18
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За двое суток энергетики вернули свет в 20 населенных пунктов прифронтовых регионов, - ДТЭК Фото: за двое суток энергетики вернули свет в 20 населенных пунктов прифронтовых регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 22 и 23 декабря специалисты ДТЭК вернули свет жителям 20 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, постоянно страдающих от вражеских обстрелов. Вновь получают электроснабжение 8,6 тысячи семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Тяжелые бои на территории Донбасса продолжаются. Из-за обстрелов постоянно обесточиваются сети и оборудование. Несмотря на это, за последние двое суток энергетики вернули электричество 7,4 тысячам семей в Донецкой области.

От частых обстрелов подвергается и югу Днепропетровщины, от чего постоянно повреждается энергоинфраструктура. Работники ДТЭК восстановили свет для 1,1 тысячи жителей Днепропетровской области, которые были обесточены в результате вражеских атак.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, отмечают в компании.

Напомним, вчера после интенсивных обстрелов были ранены пять энергетиков, работающих на ТЭС ДТЭК в прифронтовом регионе. Энергетикам была оперативно оказана первая медицинская помощь и доставлена в больницу.

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ДТЭК Электроэнергия
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