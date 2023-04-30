ua ru
Нд, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За дві доби енергетики повернули світло до 20 населених пунктів Донецької області, - ДТЕК

Новость на русском →
Неділя 30 квітня 2023 19:59
За дві доби енергетики повернули світло до 20 населених пунктів Донецької області, - ДТЕК Фото: за дві доби енергетики повернули світло до 20 населених пунктів Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Упродовж 27 та 28 квітня енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 20 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом понад 26 тисяч родин регіону, який постійно потерпає від ракет та артилерії ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Як відомо, в Донецькій області тривають активні бойові дії. Постійних руйнувань зазнає інфраструктура електромереж регіону. Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки залишаються найскладнішими.

"Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом 27 та 28 квітня вдалося повернути електропостачання до 20 населених пунктів. Знову зі світлом 26310 родин Донеччини", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 62 тисячам сімей у 72 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Електроенергія
NEWS
Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
Росіяни безуспішно намагалися атакувати Авдіївку: карти боїв від ISW
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою