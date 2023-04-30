За дві доби енергетики повернули світло до 20 населених пунктів Донецької області, - ДТЕК

Фото: за дві доби енергетики повернули світло до 20 населених пунктів Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)

Упродовж 27 та 28 квітня енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 20 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом понад 26 тисяч родин регіону, який постійно потерпає від ракет та артилерії ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Як відомо, в Донецькій області тривають активні бойові дії. Постійних руйнувань зазнає інфраструктура електромереж регіону. Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки залишаються найскладнішими. "Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом 27 та 28 квітня вдалося повернути електропостачання до 20 населених пунктів. Знову зі світлом 26310 родин Донеччини", - зазначили в компанії. Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 62 тисячам сімей у 72 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій області.