За двое суток энергетики вернули свет в 20 населенных пунктов Донецкой области, - ДТЭК
В течение 27 и 28 апреля энергетики ДТЭК вернули свет в дома 20 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 26 тысяч семей региона, постоянно страдающего от ракет и артиллерии врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.
Как известно, в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона. Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления остаются самыми сложными.
"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение 27 и 28 апреля удалось вернуть электроснабжение в 20 населенных пунктов. Снова со светом 26310 семей Донбасса", - отметили в компании.
Напомним, за прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет 62 тысячам семей в 72 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой области.
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