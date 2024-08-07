За дві доби енергетики повернули світло 10 тисячам родин, що були без електрики через атаки, - ДТЕК

"Донеччина залишається зоною найбільш активних бойових дій. Попри усі складнощі за останні дві доби енергетикам вдалося з дозволу військових дістатися низки пошкоджень мереж, відновити їх та повернути електрику у 5,5 тисяч домівок, знеструмлених через обстріли", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що у Дніпропетровській області за два дні енергетики повернули світло у 5,1 тисячу домівок.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

"Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - підкреслили у ДТЕК.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин українців, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.