За двое суток энергетики вернули свет 10 тысячам семей, которые были без электричества из-за атак, - ДТЭК

"Донецкая область остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на все сложности за последние двое суток энергетикам удалось с разрешения военных добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть электричество в 5,5 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в Днепропетровской области за два дня энергетики вернули свет в 5,1 тысячи домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

"Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 364 тысяч семей украинцев, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.