ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За двое суток энергетики вернули электричество 22 тысячам семей после атак, - ДТЭК

Украина, Пятница 25 июля 2025 15:36
UA EN RU
За двое суток энергетики вернули электричество 22 тысячам семей после атак, - ДТЭК Фото: ДТЭК вернул электричество 22 тысячам семей за двое суток после атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 22 тысяч семей. Речь о жителях Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, которые приводят к постоянным обесточиваниям мирных городов и сел. За последние двое суток, несмотря на все риски, энергетикам удалось вернуть свет 18,4 тысячам домов жителей прифронтового региона.

В то же время на Днепропетровщине за 23 и 24 июля ремонтные бригады восстановили электроснабжение 1,9 тысяч домов жителей области. Еще в 1,5 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов, вернули электричество в Одесской области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.

А в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Энергетики
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте