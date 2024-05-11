За дві доби ДТЕК повернув світло в ще 6 населених пунктах

Донеччина так само залишається зоною найбільш активних бойових дій. Попри важку ситуацію за останні дві доби енергетики повернули електрику 2,7 тисячам родин у Донецькій області, жителі якої постійно страждають від наслідків ворожих обстрілів, ракетних та авіаударів.

Не полишає ворог обстрілювати і Дніпропетровщину. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. За дві доби тут вдалося відновити електропостачання домівок 1,5 тисяч родин.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 2,2 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.