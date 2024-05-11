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За дві доби ДТЕК повернув світло в ще 6 населених пунктах

Субота 11 травня 2024 16:53
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За дві доби ДТЕК повернув світло в ще 6 населених пунктах Фото: за дві доби ДТЕК повернув світло в ще 6 населених пунктах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Зза 9 та 10 травня фахівці ДТЕК повернули електрику жителям 6 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постійно страждають від ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Донеччина так само залишається зоною найбільш активних бойових дій. Попри важку ситуацію за останні дві доби енергетики повернули електрику 2,7 тисячам родин у Донецькій області, жителі якої постійно страждають від наслідків ворожих обстрілів, ракетних та авіаударів.

Не полишає ворог обстрілювати і Дніпропетровщину. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. За дві доби тут вдалося відновити електропостачання домівок 1,5 тисяч родин.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 2,2 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

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ДТЕК Електроенергія
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