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Через двое суток ДТЭК вернул свет в еще 6 населенных пунктах

Суббота 11 мая 2024 16:53
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Через двое суток ДТЭК вернул свет в еще 6 населенных пунктах Фото: за двое суток ДТЭК вернул свет в еще 6 населенных пунктах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

С 9 и 10 мая специалисты ДТЭК вернули электричество жителям 6 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, постоянно страдающих от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Донетчина также остается зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на тяжелую ситуацию, за последние двое суток энергетики вернули электричество 2,7 тысячам семей в Донецкой области, жители которого постоянно страдают от последствий вражеских обстрелов, ракетных и авиаударов.

Не оставляет враг обстреливать и Днепропетровщину. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. За двое суток здесь удалось возобновить электроснабжение домов 1,5 тысячи семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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ДТЭК Электроэнергия
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