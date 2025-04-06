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За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тисяч родин після обстрілів

Фото: За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тисяч родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

За два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 21 тис. родин у Дніпропетровській та Донецькій областях після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що в Донецькій області тривають активні бойові дії, через що руйнувань зазнає інфраструктура регіону.

"Протягом 4-5 квітня енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 13 населених пунктів області. Знову зі світлом 7934 родини регіону", - зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. Тут за дві доби ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 13,8 тис. родин в 4 районах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 611 тис. родин в Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

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ДТЕКЕлектроенергія