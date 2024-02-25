За дві доби ДТЕК повернув світло 11 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли

Зокрема, на Донеччині попри активні бойові дії за останні дві доби енергетики змогли полагодити електромережі, що були пошкоджені внаслідок обстрілів. Знову зі світлом оселі 9,4 тисяч родин в Донецькій області.

Від частих обстрілів потерпає і Дніпропетровщина, особливо південь регіону, від чого постійно виходять з ладу обладнання. Енергетики за дві доби повернули світло для 1,6 тисяч жителів Дніпропетровської області, які були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити надалі.

Нагадаємо, за перший місяць цього року енергетики ДТЕК Мережі повернули світло майже 713 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.