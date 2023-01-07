Дві дівчинки врятувалися. З'явилися деталі загибелі жінки із трьома дітьми під Одесою

Пожежа в будинку Одеської області, де загинули жінка із трьома дітьми, сталася через звичайну піч. Двом дівчаткам, які були під час пожежі в будинку, вдалося врятуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
Як з'ясувалось, в оселі також знаходилися дві дівчинки шести та семи років, які змогли самостійно вибігти на вулицю під час пожежі. Старша з них розповіла правоохоронцям, що займання сталося під час розпалювання печі.
"Зараз дівчатка знаходяться у родичів, з ними працює психолог Державної служби з надзвичайних ситуацій. Стан постраждалого чоловіка важкий", - розповів начальник відділення поліції № 1 Віталій Сауляк.
За фактом загибелі жінки та трьох дітей поліцейські розпочали провадження за пунктами 1, 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, 6 січня приблизно о сьомій годині вечора в селі Білине, що в Балтській ОТГ, внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинула 31-річна жінка і троє дітей віком двох, трьох і чотирьох років, а 31-річний чоловік був госпіталізований до лікарні у важкому стані.
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