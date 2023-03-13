Дві бабусі відкрили матч Прімери: красива історія ювілею з чемпіонату Іспанії

10 березня минуло 100 років із дня заснування "Вільярреала". Фундатором команди в провінції Кастельйон став 23-річний фармацевт Кальдуч. За три роки до того він якраз повернувся до рідного міста з навчання в Барселоні, щоб керувати сімейною аптекою.

Кальдуч не тільки заснував "Вільярреал", а й став натхнеником спорудження домашньої арени – "Мадригала", придбавши землю для будівництва. Восени 1923-го на стадіоні відбувся матч-відкриття між "Кастельйоном" і "Сервантесом". Натомість "Вільярреал", який тоді ще не мав прізвиська "Жовта субмарина", у білих футболках і чорних шортах зіграв прем'єрний матч проти "Ред Стар Кастельйон" у серпні.

У 20-30-ті рр. "Вільярреал" змагався на регіональному рівні. Після Громадянської війни під тиском нової влади Кальдуч змушений був відійти від спортивних справ. Проте, залишався помітною фігурою у рідному місті та пережив режим Франко та спокійно відійшов у вічність у 1996 році.

Тож відсвяткувати столітній ювілей без згадки про батька-засновника "Жовта субмарина" не могла. Ще восени зірка "Вільярреала" Жерар Морено та клубна легенда Маркос Сенна навідалися до статечних сеньйор Дельфіни та Глорії – доньок Кальдуча, щоб особисто запросити їх приєднатися до святкувань на "Мадригалі".

Зрештою, ювілей припав на домашній поєдинок із "Бетісом". Бабусі Кальдучі, які лише трохи молодші за спортивне дітище батька (Глорії – 93 роки, Дельфіні – 95), під овації вболівальників у супроводі президента "Вільярреала" Фернандо Роїга вийшли на газон "Мадригала", отримали порцію вдячності та навіть виконали символічний удар по м'ячу.

"Це дуже емоційна мить для нас, що додала нам жаги до життя", – з дитячою щирістю заявила одна зі сестер у коментарі клубним медіа. А клубу за ідею зібрати трьох дітей Хосе Кальдуча в рідній домівці "Жовтої субмарини" можна лише поаплодувати.