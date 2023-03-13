Две бабушки открыли матч Примеры: красивая история юбилея из чемпионата Испании

10 марта исполнилось 100 лет со дня основания "Вильярреала". Основателем команды в провинции Кастельон стал 23-летний фармацевт Кальдуч. Три года назад он как раз вернулся в родной город с учебы в Барселоне, чтобы управлять семейной аптекой.

Кальдуч не только основал "Вильярреал", но и стал вдохновителем постройки домашней арены – "Мадригала", приобретя землю для строительства. Осенью 1923-го на стадионе состоялся матч-открытие между "Кастельоном" и "Сервантесом". В свою очередь"Вильярреал", тогда еще не имевший прозвища "Желтая субмарина", в белых футболках и черных шортах сыграл премьерный матч против "Ред Стар Кастельон" в августе.

В 20-30-е гг. "Вильярреал" соревновался на региональном уровне. После Гражданской войны под давлением новых властей Кальдуч вынужден был отойти от спортивных дел. Однако оставался заметной фигурой в родном городе, пережил режим Франко и спокойно отошел в вечность в 1996 году.

Отпраздновать столетний юбилей без упоминания об отце-основателе "Желтая субмарина" не могла. Еще осенью звезда "Вильярреала" Жерар Морено и клубная легенда Маркос Сенна посетили степенных сеньор Дельфину и Глорию – дочерей Кальдуча, чтобы лично пригласить их присоединиться к празднованию на "Мадригале".

В конце концов, юбилей пришелся на домашний поединок с "Бетисом". Бабушки Кальдучи, которые немного младше спортивного детище отца (Глории – 93 года, Дельфине – 95), под овации болельщиков в сопровождении президента "Вильярреала" Фернандо Роига вышли на газон "Мадригала", получили порцию благодарности и даже исполнили символический удар по мячу.

"Это очень эмоциональный момент для нас, который добавил нам жажды жизни", – с детской искренностью заявила одна из сестер в комментарии клубным медиа. А клубу за идею собрать троих детей Хосе Кальдуча в родном доме "Желтой субмарины" можно только поаплодировать.