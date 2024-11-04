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Двері відкриті. Бригади ЗСУ закликають військових повертатись після СЗЧ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бригади Збройних сил України (ЗСУ) закликали бійців, які самовільно залишили свої частини, повернутися на службу. Обіцяють надавати підтримку, а також консультації під час повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки 53-ї та 47-ї окремих механізованих бригад Збройних сил України (ЗСУ).

53-я окрема механізована бригада 

Як відзначають в бригаді, кожен може помилятись, втім, важливо пам'ятати, що один проступок не визначає нас повністю. У тому ж числі бригада готова підтримати тих, хто бажає виправити помилки минулого

"Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень", - зазначає 53-я окрема механізована бригада. 

Щоб зв'язатись з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(93) 247 26 79.

47-а окрема механізована бригада 

"47 окрема механізована бригада розуміє, що є різні причини такого вчинку. Хтось втомився та скучив за рідним, інші - не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали", - пише бригада. 

Бригада, своєю чергою, також готова допомогти усім бійцям, які пішли у СЗЧ, повернутись й надати їм гідні умови з сучасним підходом. 

Щоб зв'язатись з бригадою, необхідно зателефонувати за номером 0(50) 247 47 47.

СЗЧ в армії 

Самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах бойових дій без належних причин може призвести до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Однак для тих, хто вперше допустив таке порушення, є можливість повернутися до лав Збройних Сил України.

Військові правопорушення, такі як самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство, залишаються серйозними викликами в умовах війни. Більше про відмінності між СЗЧ та дезертирством можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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