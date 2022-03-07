Двенадцатый день войны. В Генштабе рассказали о потерях российских войск
Фото: Россия в войне против Украины потеряла более 11 тысяч военнослужащих (structure.mil.ru)
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных на 12 день полномасштабного вторжения России. С 24 февраля число убитых российских оккупантов составляет более 11 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 11 тысяч человек,
- танков - 290,
- боевых бронированных машин - 999,
- артиллерийских систем - 117,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 50,
- средства ПВО - 23,
- самолетов - 46,
- вертолетов - 68,
- автомобильной техники - 454,
- легкие скоростные катера - 3,
- цистерн с ГСМ - 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.
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