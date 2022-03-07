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Двенадцатый день войны. В Генштабе рассказали о потерях российских войск

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Понедельник 07 марта 2022 10:17
Двенадцатый день войны. В Генштабе рассказали о потерях российских войск Фото: Россия в войне против Украины потеряла более 11 тысяч военнослужащих (structure.mil.ru)
Автор: Валерия Полищук

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских военных на 12 день полномасштабного вторжения России. С 24 февраля число убитых российских оккупантов составляет более 11 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - более 11 тысяч человек,
  • танков - 290,
  • боевых бронированных машин - 999,
  • артиллерийских систем - 117,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 50,
  • средства ПВО - 23,
  • самолетов - 46,
  • вертолетов - 68,
  • автомобильной техники - 454,
  • легкие скоростные катера - 3,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

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