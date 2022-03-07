Дванадцятий день війни. У Генштабі розповіли про втрати російських військ
Фото: Росія у війні проти України втратила понад 11 тисяч військовослужбовців (structure.mil.ru)
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових на 12 день повномасштабного вторгнення Росії. З 24 лютого кількість убитих російських окупантів становить понад 11 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тисяч осіб,
- танків - 290,
- бойових броньованих машин - 999,
- артилерійських систем - 117,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 50,
- засоби ППО - 23,
- літаків - 46,
- вертольотів - 68,
- автомобільної техніки - 454,
- легкі швидкісні катери - 3,
- цистерн з ПММ - 60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Всі оперативні новини про події в Україні-читайте в нашій онлайн-трансляції.
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