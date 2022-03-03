Две воинские части РФ практически полностью уничтожены в Украине

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Так, по данным на 2 марта, военная часть из российского Саратова уже потеряла погибшими в Украине 80% личного состава, а воинская часть из города Камышин Волгоградской области РФ - 70% личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Центра противодействия дезинформации, опубликованные в четверг, 3 марта.

"Потери врага! Военная часть из города Камышин Волгоградской области РФ потеряла погибшими 70% личного состава. Военная часть из города Саратов - 80% личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, около 9 тыс. российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

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