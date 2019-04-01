Две украинские теннисистки преодолели квалификацию турнира в Чарльстоне

Козлова и Киченок узнали соперниц в основные соревнований
Украинские теннисистки Екатерина Козлова и Надежда Киченок успешно преодолели квалификационный барьер и сыграют в основной сетке турнира серии WTA Premier в американском Чарльстоне. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".
Козлова, которая в финале квалификации турнира обыграла Николь Меликар, в первом круге встретится с Кристиной Плишкова. Победительница этого поединка во втором круге встретится с третьей ракеткой турнира Ариной Соболенко из Беларуси.
Надежда Киченок в финальном матче обыграла американку Кэролайн Доулхайд. Ее соперницей на старте основы станет итальянка Мартина Тревисани. Самый сильный в этой встрече далее сыграет с действующей чемпионкой и второй сеяной турнира Бертенс.
Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко пропускают турнир из-за травм.
Матчи основной сетки турнира в Чарльстоне стартуют на 1 апреля.
Напомним, украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне.