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Две украинки вылетели в первом раунде престижного теннисного турнира в Дубае

Автор: Роман Тверденко

Украинки Леся Цуренко и Катарина Завацкая вылетели в первом раунде турнира WTA в Дубае. Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет играть во втором раунде.

Подробности - в материале РБК-Украина.

Леся Цуренко в 1/32 финала турнира в ОАЭ уступила в двух сэтах представительнице Румынии Соране Кырсти - 4:6, 4:6. Завацкая крупно проиграла теннисистке из Швейцарии Жиль Белен Тайхманн - 1:6, 2:6. Катарина попала в основную сетку турнира пройдя квалификацию.

На турнире в Дубае осталась теперь одна украинка. Элина Свитолина в статусе первой сеянной на турнире начнет играть со второго раунда. Ее соперницей будет россиянка Светлана Кузнецова. Матч состоится 9 марта.

Призовой фонд турнира в Дубае более 1,8 миллиона долларов. Победительница получит 221,5 тысячу долларов призовых и 900 очков в рейтинг WTA. Больше очков теннисистки могут заработать только на турнирах Большого шлема и на итоговом турнире года.

Напомним, в воскресенье на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях украинка Ярослава Магучих взяла золотую медаль в прыжках в высоту. Соотечественница Ирина Геращенко заработала "серебро" в этой же дисциплине.

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