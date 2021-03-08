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Дві українки вилетіли в першому раунді престижного тенісного турніру в Дубаї

Автор: Роман Тверденко

Українки Леся Цуренко і Катаріна Завацька вилетіли в першому раунді турніру WTA в Дубаї. Перша ракетка України Еліна Світоліна почне грати у другому раунді.

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Леся Цуренко в 1/32 фіналу турніру в ОАЕ поступилася в двох сетах представниці Румунії Соране Кырсти - 4:6, 4:6. Завацька крупно програла тенісистці з Швейцарії Жиль Белен Тайхманн - 1:6, 2:6. Катаріна потрапила в основну сітку турніру пройшовши кваліфікацію.

На турнірі в Дубаї тепер залишилася одна українка. Еліна Світоліна у статусі першої сіяного на турнірі почне грати з другого раунду. Її суперницею буде росіянка Світлана Кузнєцова. Матч відбудеться 9 березня.

Призовий фонд турніру в Дубаї понад 1,8 мільйона доларів. Переможниця отримає 221,5 тисячу доларів призових і 900 очок в рейтинг WTA. Більше очок тенісистки можуть заробити тільки на турнірах Великого шолома і на підсумковому турнірі року.

Нагадаємо, в неділю на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях українка Ярослава Магучих взяла золоту медаль у стрибках у висоту. Співвітчизниця Ірина Геращенко заробила "срібло" у цій же дисципліні.

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