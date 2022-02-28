Более две тысячи обращений. Россияне ищут родных военных через украинский портал "Ищи своих"
Граждане РФ разыскивают родных военных, которые находятся на территории Украины, через украинский сервис "Ищи своих". По последним данным, уже поступило более 2 тысяч обращений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление народного депутата Евгении Кравчук в эфире телеканала "Рада".
По ее словам, россияне сетуют, что не могут связаться с мужьями и сыновьями, которые отправились воевать в Украину. У военных отобрали личные документы и телефоны. Они не имеют связи с 24 февраля, именно в этот день РФ совершила вторжение в Украину.
Как отмечается, Министерство внутренних дел Украины решило запустить сайт 27 февраля, где можно идентифицировать погибших и пленных российских военных. Спикер МВД Украины Вадим Денисенко отметил, что на сайте 200rf.com выкладывают фото и видео погибших в Украине российских солдат, фото и видео попавших в плен, а также их документы.
Стоит отметить, что в РФ заблокировали данный сайт.
Отметим, что украинские кибервойска взломали базу контактов администрации Владимира Путина. В сети попали телефонные номера сотрудников Кремля.