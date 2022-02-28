Понад дві тисячі звернень. Росіяни шукають рідних військових через український портал "Шукай своїх"
Громадяни РФ розшукують рідних військових, які перебувають на території України, через український сервіс "Шукай своїх". За останніми даними, вже надійшло понад 2 тисячі звернень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву народного депутата Євгенії Кравчук в ефірі телеканалу "Рада".
За її словами, росіяни нарікають, що не можуть зв'язатися із чоловіками та синами, які вирушили воювати в Україну. У військових відібрали особисті документи та телефони. Вони не мають зв'язку з 24 лютого, саме цього дня РФ здійснила вторгнення в Україну.
Як зазначається, Міністерство внутрішніх справ України вирішило запустити сайт 27 лютого, де можна ідентифікувати загиблих і полонених російських військових. Спікер МВС України Вадим Денисенко зазначив, що на сайті 200rf.com викладають фото та відео загиблих в Україні російських солдатів, фото та відео, які потрапили в полон, а також їхні документи.
Варто зазначити, що у РФ заблокували цей сайт.
Зазначимо, що українські кібервійська зламали основу контактів адміністрації Володимира Путіна. У мережі потрапили телефонні номери працівників Кремля.