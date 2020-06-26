Две трети украинцев верят в искусственное происхождение коронавируса

Фото: медицинский шприц (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подавляющее большинство респондентов считают, что вирус был разработана в Китае

В начале июня 2020 года 66% украинцев считали, что коронавирус был разработан искусственно. Выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру, 18% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, больше всего респондентов - каждый третий, 37% - выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или причинения вреда отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "создан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработанный в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию. Другие страны назывались реже.

Кроме того, 26% считают, что Китай ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (11%) и Россия (2%). Другие ответы назывались реже. Половина респондентов (49%) не смогли ответить на вопрос относительно преднамеренного распространения.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 31 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 2,0%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев, при этом не делали вакцинации 49% респондентов.

Отметим, по данным опроса КМИС, в середине мая 57% украинцев больше опасались экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.

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Автор: Александр Белоус