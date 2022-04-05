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Две трети украинцев понесли потери из-за войны

Новина українською →
Украина, Вторник 05 апреля 2022 11:31
Две трети украинцев понесли потери из-за войны Фото: война нанесла потери для 66% граждан Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на конец марта 66% граждан Украины уже понесли потери от войны. Больше всего потери жизни или здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса компании Info Sapiens.

В частности, 43% отметили уменьшение или полную потерю дохода, 28% - потерю работы, 18% - разъединение семьи, 8% - потерю или разрушение дома или имущества, 7% - не оказание надлежащей медицинской помощи, 6% - потерю жизни или здоровья членов семьи.

Две трети украинцев понесли потери из-за войны

Больше всего боятся украинцы потери жизни или здоровья вследствие войны (52%).

Две трети украинцев понесли потери из-за войны

По данным опроса, только 37% украинцев, работавших по состоянию на начало войны, получают заработную плату за март в полном объеме. Еще 29% получат заработную плату частично, а 26% не получат вообще.

Среди работников частного сектора таких еще больше: 31% получат заработную плату частично, а еще 31% не получат вообще.

Две трети украинцев понесли потери из-за войны

Большинство украинцев говорят, что без зарплаты их доходов хватит на 1-3 месяца: 14% - только на март, 25% - на март и апрель, 21% - на 3 месяца.

Две трети украинцев понесли потери из-за войны

Вместе с тем, положительной тенденцией является то, что 20% тех, кто прерывал работу или учебу из-за войны, сейчас их возобновили. Только треть не переставали работать или учиться из-за войны.

Опять же в частном секторе ситуация хуже, чем в государственном: лишь 25% не переставали работать, а 54% перестали.

Две трети украинцев понесли потери из-за войны

Опрос Info Sapiens проводился 24-28 марта 2022 года среди 1000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу, и жителей оккупированных населенных пунктов, где нет связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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