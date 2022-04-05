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Дві третини українців зазнали втрат через війну

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Україна, Вівторок 05 квітня 2022 11:31
Дві третини українців зазнали втрат через війну Фото: війна завдала втрат для 66% громадян України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець березня 66% громадян України вже зазнали втрат від війни. Найбільше втрати життя або здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens.

Зокрема, 43% зазначили зменшення або повну втрату доходу, 28% - втрату роботи, 18% - роз’єднання сім’ї, 8% - втрату або руйнування дому або майна, 7% - не надання належної медичної допомоги, 6% - втрату життя або здоров’я членів сім’ї.

Дві третини українців зазнали втрат через війну

Найбільше ж бояться українці втрати життя або здоров’я внаслідок війни (52%).

Дві третини українців зазнали втрат через війну

За даними опитування, тільки 37% українців, що працювали станом на початок війни, отримують заробітну плату за березень в повному обсязі. Ще 29% отримають заробітну плату частково, а 26% не отримають взагалі.

Серед працівників приватного сектора таких ще більше: 31% отримають заробітну плату частково, а ще 31% не отримають взагалі.

Дві третини українців зазнали втрат через війну

Більшість українців кажуть, що без зарплати їх доходів вистачить на 1-3 місяці: 14% - тільки на березень, 25% - на березень і квітень, 21% - на 3 місяці.

Дві третини українців зазнали втрат через війну

Разом з тим, позитивною тенденцією є те, що 20% тих, хто переривав роботу або навчання через війну, зараз їх відновили. Лише третина не переставали працювати або вчитись через війну.

Знову ж таки в приватному секторі ситуація гірша, ніж в державному: лише 25% не переставали працювати, а 54% перестали.

Дві третини українців зазнали втрат через війну

Опитування Info Sapiens проводилося 24-28 березня 2022 року серед 1000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією Криму та Донбасу. Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон, і мешканців окупованих населених пунктів, де немає зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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