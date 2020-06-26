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Две трети представителей бизнеса вернулись к работе в офисе

Новости » Экономика     26.06.2020 - 14:19
Две трети представителей бизнеса вернулись к работе в офисе
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство предпринимателей хотят сохранить персонал, но около 30% думают над сокращениями

По состоянию на конец июня 2020 года 68% опрошенных представителей бизнеса уже вернулись к работе в офисе. Возвращение состоялось полностью или частично.

Таковы результаты экспресс-опроса бизнеса во время встречи предпринимателей Европейской бизнес ассоциации Business Outlook: Crisis Management Lessons, организованной 25 июня.

В контексте кадровой политики компаний 60% опрошенных предпринимателей планируют сохранить персонал компании в неизменном составе, 28% - думает над сокращением, еще 13% ищут новых работников.

На ближайшие полгода 69% опрошенных планируют оставить уровень заработных плат неизменным, 21% - думают над сокращением, и лишь 9% - раздумывают над повышением.

Отметим, по данным опрос компании Research & Branding Group, в начале июня каждый второй украинец (52%) ощутил снижение доходов за время правительственного карантина, введенного в марте для борьбы со вспышкой Covid-19.

Отметим, что большинство компаний - членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) понесли финансовые потери во время карантина в Украине.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины офискарантинработа
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