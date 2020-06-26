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Дві третини представників бізнесу повернулися до роботи в офісі

Новини » Економіка     26.06.2020 - 14:19
Дві третини представників бізнесу повернулися до роботи в офісі
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість підприємців хочуть зберегти персонал

Станом на кінець червня 2020 року 68% опитаних представників бізнесу вже повернулися до роботи в офісі. Повернення відбулося повністю або частково.

Такими є результати експрес-опитування бізнесу під час зустрічі підприємців Європейської бізнес асоціації Business Outlook: Crisis Management Lessons, організованої 25 червня.

В контексті кадрової політики компаній 60% опитаних підприємців планують зберегти персонал компанії у незмінному складі, 28% - думає над скороченням, ще 13% шукають нових робітників.

На найближчі півроку 69% опитаних планують залишити рівень заробітних плат незмінним, 21% - думають над скороченням, і лише 9% - розмірковують над підвищенням.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, на початку червня кожен другий українець (52%) відчув зниження доходів за час урядового карантину, запровадженого в березні для боротьби зі спалахом Covid-19.

Зазначимо, що більшість компаній - членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) понесли фінансові втрати під час карантину в Україні.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України офискарантинработа
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