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Почти две трети украинских детей покинули дома из-за войны с Россией, - ЮНИСЕФ

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Понедельник 11 апреля 2022 20:34
Почти две трети украинских детей покинули дома из-за войны с Россией, - ЮНИСЕФ Фото: почти две третии украинских детей покинули дома из-за войны с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Около две трети детей из Украины были вынуждены покинуть свои дома за шесть недель войны Российской Федерации против нашей страны. Половина оставшихся дома - столкнулись с риском недостатка пищи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Всего за шесть недель почти две трети всех украинских детей были перемещены. Они были вынуждены оставить все: свои дома, школы и часто членов своих семей", - заявил Мануэль Фонтейн, директор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ.

Согласно данным ЮНИСЕФ:

  • две трети украинских детей были перемещены;
  • около 3,2 млн детей остались дома, однако половина из них столкнулась с риском нехватки пищи.

Ситуация для детей в Мариуполе и Херсоне, как отметил Фонтейн, еще хуже.

"Дети и их семьи уже неделями не имеют доступа к водопроводу и канализации, не получают регулярной поставки продуктов питания и медицинской помощи. Они прячутся в своих домах и под землей, ожидая, когда прекратятся бомбы и насилие", - отметил директор по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ.

В то же время он акцентировал внимание и на сбое в обучении детей по всей Украине.

"Закрытие школ по всей стране влияет на учебу и будущее 5,7 миллиона детей школьного возраста и 1,5 миллиона студентов высших учебных заведений", - добавил Фонтейн.

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