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Две трети боеспособных подлодок Черноморского флота РФ находятся на дежурстве

Фото: две трети боеспособных подлодок Черноморского флота РФ находятся на дежурстве (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

У причалов в Южной бухте оккупированного Севастополя стоят две подлодки проекта "Варшавянка". Они составляют треть действующих подлодок Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Всего в составе Черноморского флота России - шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море сейчас находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети.

У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье". В марте 2014 года во время аннексии Крыма российские войска взяли подлодку штурмом.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo) - тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 узлов - 7500 миль. Автономность составляет 45 дней. Экипаж - 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Ранее сообщалось, что российские войска применяют по меньшей мере четыре подводные лодки в Черном море для нанесения ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины, а после гибели крейсера "Москва" стали использовать субмарины чаще.

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Черноморский флот