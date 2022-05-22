Две трети боеспособных подлодок Черноморского флота РФ находятся на дежурстве

Всего в составе Черноморского флота России - шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море сейчас находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети.

У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье". В марте 2014 года во время аннексии Крыма российские войска взяли подлодку штурмом.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo) - тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 узлов - 7500 миль. Автономность составляет 45 дней. Экипаж - 52 человека, в том числе 12 офицеров.