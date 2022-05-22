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Дві третини боєздатних підводних човнів Чорноморського флоту РФ перебувають на чергуванні

Фото: дві третини боєздатних підводних човнів Чорноморського флоту РФ перебувають на чергуванні (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Біля причалів у Південній бухті окупованого Севастополя стоять два підводні човни проєкту "Варшав'янка". Вони становлять третину наявних підводних човнів Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Всього у складі Чорноморського флоту Росії - шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка": Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпіно".

Таким чином, в морі зараз знаходяться чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини.

Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя". У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.

Підводні човни проєкту 636 "Варшав'янка" (за кодифікацією НАТО - Improved Kilo) - тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, в режимі РДП на швидкості 7 вузлів - 7500 миль. Автономність становить 45 днів. Екіпаж - 52 людини, в тому числі 12 офіцерів.

Раніше повідомлялося, що російські війська застосовують щонайменше чотири підводні човни у Чорному морі для ураження ракетами типу "Калібр" територією України, а після загибелі крейсера "Москва" стали використовувати субмарини частіше,

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Черноморский флот