Есть две проблемы. В МИД назвали препятствия для иностранных туристов в Украине

Одной из ключевых проблем, которую учитывают иностранцы, рассматривая Украину для путешествия - это вопрос безопасности. Имеется в виду ситуация на востоке страны, а также коронавирус и общественная безопасность.
Об этом рассказала советник министра иностранных дел Украины Мария Липяцкая в ходе нетворкинга по случаю Всемирного дня туризма, организованного РБК-Украина.
Липяцкая отметила, что для МИД есть два направления работы с темой туризма. Первое - предоставление достоверной информации для украинцев, которые путешествуют, а второе - это работа с туристическим брендом Украины, как составляющей имиджа государства.
"Мы сейчас завершаем масштабное исследование восприятия Украины в странах ЕС, которое мы вскоре презентуем. Но первые исследования в разрезе туризма уже свидетельствуют о том, что более половины респондентов, которые продемонстрировали интерес к Украине, хотели бы посетить Украину. Но здесь есть две проблемы", - отметила она.
Ляпицкая объяснила, что проблемами являются:
"Безопасность нужно рассматривать в более широком контексте, это и вопрос ситуации на востоке, и ковида, и общественной безопасности", - пояснила она.