Есть две проблемы. В МИД назвали препятствия для иностранных туристов в Украине

Липяцкая отметила, что для МИД есть два направления работы с темой туризма. Первое - предоставление достоверной информации для украинцев, которые путешествуют, а второе - это работа с туристическим брендом Украины, как составляющей имиджа государства.

"Мы сейчас завершаем масштабное исследование восприятия Украины в странах ЕС, которое мы вскоре презентуем. Но первые исследования в разрезе туризма уже свидетельствуют о том, что более половины респондентов, которые продемонстрировали интерес к Украине, хотели бы посетить Украину. Но здесь есть две проблемы", - отметила она.

Ляпицкая объяснила, что проблемами являются:

недостаточная коммуникация - недостаточно туристический потенциал коммуницирует с заграницей,

проблема безопасности - она была обозначена, как одна из ключевых проблем как препятствие для иностранных туристов приезжать в Украину.

"Безопасность нужно рассматривать в более широком контексте, это и вопрос ситуации на востоке, и ковида, и общественной безопасности", - пояснила она.