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Є дві проблеми. У МЗС назвали перешкоди для іноземних туристів в Україні

Автор: Ирина Гамерская

Однією з ключових проблем, на яку зважають іноземці, розглядаючи Україну для подорожі - це питання безпеки. Мається на увазі ситуація на сході країни, а також коронавірус та громадська безпека.

Про це розповіла радниця міністра закордонних справ України Марія Липяцька у ході нетворкінгу до Всесвітнього дня туризму, організованого РБК-Україна.

Липяцька зазначила, що для МЗС є два напрями роботи з темою туризму. Перший - надання достовірної інформації для українців, які подорожують, а другий - це робота з туристичним брендом України, як сколадовою іміджу держави.

"Ми зараз завершуємо масштабне дослідження сприйняття України у країнах ЄС, яке ми незабаром презентуємо. Але перші дослідження в розрізі туризму вже свідчать про те, що більше половини респондентів, які продемонстрували інтерес до України, хотіли б відвідати Україну. Але тут є дві проблеми", - зазначила вона.

Ляпицька пояснила, що проблемами є:

  • недостатня комунікація - недостатньо туристичний потенціал комунікує з закордоном,
  • проблема безпеки - вона була позначена, як одна з ключових проблем, як перешкод іноземних туристів приїзжати в Україну.

"Безпеку потрібно розглядати у ширшому контексті, це і питання ситуації на сході, і ковіду, і громадської безпеки", - пояснила вона.

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