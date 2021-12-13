Две области выходят из "красной" зоны 15 декабря: какие именно

"Красную" зону карантина в Украине сокращают. Из нее выходят две области - Винницкая и Хмельницкая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.
Из "красной" зоны выходят Винницкая и Хмельницкая области.
Отметим, в этой зоне остаются такие области:
В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.