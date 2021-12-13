Дві області виходять з "червоної" зони 15 грудня: які саме

"Червону" зону карантину в Україні скорочують. З неї виходять дві області - Вінницька та Хмельницька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.
З "червоної" зони виходять Вінницька та Хмельницька області.
Зазначимо, в цій зоні залишаються такі області:
У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
У "жовтій" зоні карантину забороняється:
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.