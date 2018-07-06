Две немецкие компании подозревают в нарушении санкций в отношении Крыма

Они нарушили санкции в отношении Крыма из-за транспортировки титановой руды к аннексированному полуострову

Две немецкие судоходные компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде, которые транспортировали титановую руду к аннексированному полуострову, подозреваются в причастности к нарушению санкций Европейского Союза в отношении Крыма. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Как отмечается, компании должны были доставить титановую руду, известную как ильменит, в Россию, но вместо этого она оказалась в оккупированном Крыму.

Так, судно компании Hansa Heavy Lift под названием HHL MISSISSIPPI бросило якорь возле Керчи в порту "Кавказ" с 10 тис. тоннами руды на борту. Представитель фирмы Ханс Йорг-Симон заверил, что его компания провела проверку согласно требованиям Федерального ведомства по экспортному контролю.

"Ильменит не подпадает ни под какие ограничения, по крайней мере в отношении России. Мы не прибывали в Крым и мы не знали, что конечный получатель был в Крыму", - заявил он.

В декабре 2017 года корабль MS Callisto компании Heinz Corleis KG доставил в порт "Кавказ" еще больший груз - судно теоретически вмешает 25 тыс. тонн.

Руда с обоих кораблей была перегружена на российское грузовое судно "НЕФТЕРУДОВОЗ-2", которое доставило ее в Крым. В компании Hansa Heavy Lift тоже заявляют, что ничего об этом не знают.

"Конечно, мы об этом не знали, если бы мы об этом знали, то немедленно бы остановили его", - говорят они.

Главный редактор информационного Black Sea News Андрей Клименко утверждает, что Россия поставок титановой руды не требует, поскольку добывает ее в достаточном количестве на Урале.

"Вероятно, речь идет о темном бизнесе, за которого российская сторона делала вид перед норвежским производителем и двумя судоходными компаниями, которым принадлежат два крупных грузовых судна, что доставка осуществляется в российский порт "Кавказ", зная, что она на самом деле предназначена для Крыма", - отметил он.

В прошлом году на территорию оккупированного Крыма также были доставлены турбины немецкого концерна Siemens. Компания заявила, что ее ввели в заблуждение, а Евросоюз расширил свой список санкций в связи с противоправной доставкой.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз 5 июля продлил на полгода экономические санкции против России.