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Інтерв'ю

Дві німецькі компанії підозрюють в порушенні санкцій щодо Криму

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 17:57
Фото: німецьке судно (hansaheavylift.com)
Фото: німецьке судно (hansaheavylift.com)

Вони порушили санкції щодо Криму через транспортування титанової руди до анексованого півострова

Дві німецькі судноплавні компанії Hansa Heavy Lift з Гамбурга та Heinz Corleis KG зі Штаде, які транспортували титанову руду до анексованого півострова, підозрюються у причетності до порушення санкцій Європейського Союзу щодо Криму. Про це повідомляє Deutschlandfunk.

Як зазначається, компанії мали доставити титануву руду, відому як ільменіт, в Росію, але замість цього вона опинилася в окупованому Криму.

Так, судно компанії Hansa Heavy Lift під назвою HHL MISSISSIPPI кинуло якір неподалік Керчі у порту "Кавказ" із 10 тис. тоннами руди на борту. Представник фірми Ганс Йорг-Сімон запевнив, що його компанія провела перевірку відповідно до вимог Федерального відомства з експортного контролю.

"Ільменіт не підпадає під жодні обмеження, принаймні стосовно Росії. Ми не прибували до Криму і ми не знали, що кінцевий отримувач був у Криму", - заявив він.

У грудні 2017 року корабель MS Callisto компанії Heinz Corleis KG доставив у порт "Кавказ" ще більший вантаж - судно теоретично вмішає 25 тис. тонн.

Руда із обох кораблів була перевантажена на російське вантажне судно "НЕФТЕРУДОВОЗ-2", яке доставило її у Крим. В компанії Hansa Heavy Lift теж заявляють, що нічого про це не знають.

 "Звичайно, ми про це не знали, якби ми про це знали, то негайно б зупинили його", - говорять вони.

Головний редактор інформаційного Black Sea News Андрій Клименко стверджує, що Росія поставок титанової руди не потребує, оскільки добуває її у достатній кількості на Уралі.

"Вірогідно, мова йде про розвинений темний бізнес, за якого російська сторона вдавала перед норвезьким виробником та двома судноплавними компаніями, яким належать два великі вантажні судна, що доставка здійснюється в російський порт "Кавказ", знаючи, що вона насправді призначена для Криму", - зазначив він.

Торік на територію окупованого Криму також буди доставлені турбіни німецького концерну Siemens. Компанія заявила, що її було введено в оману, а Євросоюз розширив свій список санкцій у зв’язку з протиправною доставкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський союз  5 липня продовжив на півроку економічні санкції проти Росії.

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Теги публікації: Російська Федерація, Крим, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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