Две недели пика. Рост COVID-случаев продолжится, ожидаются новые "красные" зоны, - KSE

Украина еще не прошла очередную волну коронавируса. Ожидается, что пик заболеваемости будет наблюдаться в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрия Ганиченко.

"Мы ожидаем в ближайшие дни собрание госкомиссии по ТЭБ и ЧС и принятия решения об отводе регионов на красный уровень эпидопасности. Основанием для вхождения на красный уровень является невыполнение двух или более показателей адаптивного карантина более трех дней подряд. Сейчас наиболее проблемным для регионов является коэффициент выявленных случаев и также уровень госпитализации", - рассказал Ганиченко.

По его словам, в Украине замедляются темпы заболеваемости COVID-19. Однако пик коронавирус еще впереди.

"Заболеваемость не спадает, мы видим замедление темпов роста. Рост еще продолжится, в ближайшие две недели мы увидим пик", - добавил эксперт.