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Две минималки в год для рожденных с 2019: текст проекта об экономическом паспорте

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 16:51
Две минималки в год для рожденных с 2019: текст проекта об экономическом паспорте Фото: украинские дети получат экономический паспорт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На сайте Верховной рады Украины опубликован текст законопроекта об экономическом паспорте украинца. Согласно нему, на счета участников Фонда будущих поколений государство будет вносить две минимальные зарплаты в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.

Кто получит экономический паспорт

Согласно законопроекту, участниками Фонда будут украинские дети, которые родились после 1 января 2019 года.

Сколько будет платить государство

Размер ежегодного государственного взноса на одного участника Фонда устанавливается в размере двух минимальных заработных плат, установленных законом на 1 января календарного года, в котором осуществляется соответствующий государственный взнос.

Например, в 2022 году государство перечислило бы по 13 000 гривен на каждого ребенка, поскольку минимальная зарплата выросла до 6 500 гривен.

Когда можно будет получить деньги

Государственные взносы будут проводиться каждый год до достижения участником Фонда 18 лет. Выплаты производятся в денежной форме в гривне.

Причем деньги можно будет получить и до 18 лет, если будут основания для лечения тяжелых (критических) заболеваний (рак, инфаркт миокарда, инсульт, коронарное шунтирование, почечная недостаточность, трансплантация жизненно важных органов и другие критические заболевания/ состояния здоровья, определенные врачебно-консультативной комиссией).

В случае смерти участника Фонда право на получение выплат приобретают его наследники.

Критерии для получения выплаты

  • Участник Фонда должен достичь 18-летнего возраста и быть гражданином Украины.
  • Непрерывно проживать территории Украины в течение последних 5 лет.

На что можно потратить деньги

  • Образование в учебных заведениях Украины уровней профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.
  • Покупка собственного жилья на территории Украины.
  • Перевод средств на счет в частном пенсионном фонде.
  • Лечение.

Выплата будет производиться в течение пяти рабочих дней после получения заявления на выплату и необходимых подтверждающих документов.

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