Две минималки в год для рожденных с 2019: текст проекта об экономическом паспорте
На сайте Верховной рады Украины опубликован текст законопроекта об экономическом паспорте украинца. Согласно нему, на счета участников Фонда будущих поколений государство будет вносить две минимальные зарплаты в год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.
Кто получит экономический паспорт
Согласно законопроекту, участниками Фонда будут украинские дети, которые родились после 1 января 2019 года.
Сколько будет платить государство
Размер ежегодного государственного взноса на одного участника Фонда устанавливается в размере двух минимальных заработных плат, установленных законом на 1 января календарного года, в котором осуществляется соответствующий государственный взнос.
Например, в 2022 году государство перечислило бы по 13 000 гривен на каждого ребенка, поскольку минимальная зарплата выросла до 6 500 гривен.
Когда можно будет получить деньги
Государственные взносы будут проводиться каждый год до достижения участником Фонда 18 лет. Выплаты производятся в денежной форме в гривне.
Причем деньги можно будет получить и до 18 лет, если будут основания для лечения тяжелых (критических) заболеваний (рак, инфаркт миокарда, инсульт, коронарное шунтирование, почечная недостаточность, трансплантация жизненно важных органов и другие критические заболевания/ состояния здоровья, определенные врачебно-консультативной комиссией).
В случае смерти участника Фонда право на получение выплат приобретают его наследники.
Критерии для получения выплаты
- Участник Фонда должен достичь 18-летнего возраста и быть гражданином Украины.
- Непрерывно проживать территории Украины в течение последних 5 лет.
На что можно потратить деньги
- Образование в учебных заведениях Украины уровней профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.
- Покупка собственного жилья на территории Украины.
- Перевод средств на счет в частном пенсионном фонде.
- Лечение.
Выплата будет производиться в течение пяти рабочих дней после получения заявления на выплату и необходимых подтверждающих документов.