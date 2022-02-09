Две категории украинцев смогут потратить "ковидную тысячу" на коммуналку

Кабинет министров разрешил тратить средства по программе еПоддержка гражданам от 60 лет и лицам с инвалидностью на коммуналку. Кроме того, вакцинированные от COVID-19 лица с инвалидностью смогут покупать лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 февраля, которое транслировалось в Youtube .

Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.