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Две категории украинцев смогут потратить "ковидную тысячу" на коммуналку

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Украина, Среда 09 февраля 2022 13:17
Две категории украинцев смогут потратить "ковидную тысячу" на коммуналку Фото: "ковідну тысячу" можно будет расходы на коммуналку с 28 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров разрешил тратить средства по программе еПоддержка гражданам от 60 лет и лицам с инвалидностью на коммуналку. Кроме того, вакцинированные от COVID-19 лица с инвалидностью смогут покупать лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Документ устанавливает:

  • предоставление возможности использования помощи гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля);
  • предоставление возможности приобретения лекарственных средств лицами с инвалидностью I и II группы (с 14 февраля) ;

Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.

Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

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Кабинет Министров Украины
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