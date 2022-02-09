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Дві категорії українців зможуть витратити "ковідну тисячу" на комуналку

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Україна, Середа 09 лютого 2022 13:17
Дві категорії українців зможуть витратити "ковідну тисячу" на комуналку Фото: "ковідну тисячу" можна буде витрати на комуналку з 28 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів дозволив витрачати кошти за програмою єПідтримка особам від 60 років та особам з інвалідністю на комуналку. Крім того, вакциновані від COVID-19 особи з інвалідністю зможуть купувати ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 9 лютого, яке транслювалося в Youtube.

Документ встановлює:

  • надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово- комунальних послуг (з 28 лютого);
  • надання можливості придбання лікарських засобів особами з інвалідністю І та II групи (з 14 лютого) ;

Раніше Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші. Постанова набрала чинності з 7 лютого.

Постановою розширено перелік за рахунок послуг у сфері освіти, культури і спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

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Кабінет Міністрів України
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