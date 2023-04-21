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Два "золота" та "бронзу" вибороли українські борчині на ЧЄ в Хорватії

Фото: українська спортсменка Аліна Грушина-Акобія (facebook.com/SPORTKODA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи, що триває у хорватському Загребі, вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Дві українські спортсменки під час змагань вибороли золото:

  • Аліна Грушина-Акобія - захистила чемпіонський титул у ваговій категорії до 57 кг, не залишивши у фіналі шансів Жалі Алієвій з Азербайджану, та перемогла з рахунком 10:0.
  • Ірина Коляденко - вирвала перемогу у наднапруженій вирішальній сутичці у чинної віцечемпіонки світу у 59 кг Грейс Буллен з Норвегії, з рахунком 9:6, і вдруге в кар’єрі стала чемпіонкою Європи.

На третю сходинку п’єдесталу у ваговій категорії до 65 кг зійшли Тетяна Сова-Ріжко, яка тепер має повну колекцію континентальних нагород. Адже раніше вона вже здобула золото (2022), та срібло (2021).

Нагадаємо, раніше в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.

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