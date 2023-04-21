Два "золота" та "бронзу" вибороли українські борчині на ЧЄ в Хорватії

Сьогодні, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи, що триває у хорватському Загребі, вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.
Дві українські спортсменки під час змагань вибороли золото:
На третю сходинку п’єдесталу у ваговій категорії до 65 кг зійшли Тетяна Сова-Ріжко, яка тепер має повну колекцію континентальних нагород. Адже раніше вона вже здобула золото (2022), та срібло (2021).
Нагадаємо, раніше в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.
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