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Два "золота" и "бронзу" завоевали украинские женщины-борцы на ЧЕ в Хорватии

Фото: украинская спортсменка Алина Грушина-Акобия (facebook.com/SPORTKODA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 апреля, украинские девушки-борцы на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Загребе, завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Две украинские спортсменки во время соревнований добыли в борьбе золото:

  • Алина Грушина-Акобия - защитила чемпионский титул в весовой категории до 57 кг, не оставив в финале шансов Жали Алиевой из Азербайджана и победила со счетом 10:0.
  • Ирина Коляденко - вырвала победу в сверхнапряженной решающей схватке в действующей вицечемпионке мира в 59 кг Грейс Буллен из Норвегии, со счетом 9:6, и во второй раз в карьере стала чемпионкой Европы.

На третье место пьедестала в весовой категории до 65 кг сошли Татьяна Сова-Рижко, которая теперь имеет полную коллекцию континентальных наград. Ведь раньше она уже получила золото (2022) и серебро (2021).

Напомним, ранее в Турции украинский дзюдоист Владислав Казимиров завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

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