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Два види ракет та десятки "Шахедів": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки

Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч із 7 на 8 березня атакували територію України ракетами С-300 та Х-59, а також ударними безпілотниками типу "Шахед". Усього було запущено 37 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь і схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 37 ударних БПЛА типу Shahed (район пусків безпілотників - Балаклава, Крим)", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

До відображення повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Зазначається, що внаслідок бойової роботи збито 33 "Шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.

Атаки росіян по Україні

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну за допомогою ракет різних типів та дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою метою найчастіше стає громадянська інфраструктура.

При цьому дрони щодня фіксують над південними областями України, оскільки ворог запускає їх із території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час обстрілу у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Також 2 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі, внаслідок чого загинули 12 людей. Серед них – п'ятеро дітей.

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