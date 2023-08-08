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Два варіанти. Експерт оцінив, чим можна зруйнувати Кримський міст

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Вівторок 08 серпня 2023 18:25
Два варіанти. Експерт оцінив, чим можна зруйнувати Кримський міст Фото: Кримський міст (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Данило Крамаренко
Експерт: Владислав Селезньов

Кримський міст забезпечує противнику ключовий логістичний маршрут, тому удари по ньому є важливими для успіху українських військових на фронті.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

На його думку, те, коли Кримський міст остаточно "втомиться" залежить від того, коли по ньому зможуть завдати удару, який призведе до максимальних руйнувань.

"Я чув таку думку, що, мовляв, щоб усе спрацювало, треба мало не тактичною ядерною зброєю бити. Тільки це не зовсім продуктивно. Чому? Ну, з урахуванням того, до яких серйозних руйнувань привели два попередні вибухи, і там еквівалент набагато менше, ніж у ядерної зброї", – додав експерт.

Селезньов вважає, що як тільки Україна отримає американські ракети ATACMS - відразу вдасть отримати успіх на фронті.

"Без них доведеться спочатку виходити на узбережжя Азовського моря. В такому разі, можливо, щоб зруйнувати логістику через Кримський міст, вистачить і бойових можливостей HIMARS", - розповів він.

Детально про ситуацію на півдні України та ситуацію у Чорному морі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.

Міноборони Росії, як завжди, заявило про "відбиття" атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем.

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

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