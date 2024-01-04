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Два циклони та антициклон накриють Україну. Синоптик розповіла, яку погоду чекати завтра

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 5 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні завтра, 5 січня, диктуватимуть два циклони та антициклон. Завдяки другому дню опадів не буде одразу у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Циклони Annelie та Brigitta

"Завтра дівчата-циклони, Annelie та далека Brigitta, під впливом яких опиниться Україна, зумовлять вологу погоду", - розповіла вона.

Тому, за даними синоптика, дощ та мокрий сніг вночі йтимуть практично повсюди.

Антициклон Hannelore

Вдень антициклон Hannelore витіснить опади з заходу, центру та півдня.

"На півдні України навіть можливі завтра сонячні прояснення. Температура повітря буде протягом дня високою, +2+9 градусів, вздовж північних районів свіжіше, -3+2 градуси", - додала Діденко.

Погода у Києві

У столиці 5 січня очікується місцями невеликий дощ чи мокрий сніг.

"На дорогах слизько та мокро. Температура повітря протягом п'ятниці буде дивною - вночі 0...+3 градуси, а вдень 0...-2 градуси", - констатувала вона, додавши, що надвечір ожеледиця зміцніє.

Похолодання в Україні

Похолодання повернеться в Україну до кінця цього тижня. Але затримається не надовго. Зокрема, вже з 11 січня в Україні знову потеплішає.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

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